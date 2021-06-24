Ürdün, İsrail'in Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için yeni konut inşa etme kararına tepki gösterdi - Son Dakika

Söz konusu açıklamada, İsrail'in bu politikasının kapsayıcı bir barış ve sükunet ortamının oluşturulmasının yanı sıra uluslararası hukuk temelinde iki devletli çözüm fırsatlarını baltaladığı ifade edildi.

Ürdün , İsrail 'in işgal altındaki Batı Şeria 'da izlediği yerleşimci politikanın sükunet çabalarını ve barış fırsatlarını baltaladığını açıkladı.

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