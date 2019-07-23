Son Dakika Haberleri: Ürdün, İsrail'in dün gerçekleştirdiği yıkımı kınadı
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Ürdün, İsrail'in dün gerçekleştirdiği yıkımı kınadı

2 saat önce

Ürdün, İsrail'in dün gerçekleştirdiği yıkımı kınadıÜrdün (DHA) ? Ürdün, İsrail'in Batı Şeria'da bulunan Filistinlilere ait konutların yıkımını kınadı.

Ürdün, İsrail'in dün gerçekleştirdiği yıkımı kınadı
Ürdün (DHA) ? Ürdün, İsrail'in Batı Şeria'da bulunan Filistinlilere ait konutların yıkımını kınadı.
Ürdün haber kanalı Roya News'te yer alan habere göre, Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sufyan Qudah, İsrail'in bu hareketinin uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini belirterek; İsrail'in hemen buna bir son vermesini talep etti.
NE OLMUŞTU
İsrail Yüksek Mahkemesi, geçtiğimiz ay, Kudüs'ün Sur Bahir bölgesinde yer alan Vadi El-Hummus Mahallesi'ndeki Filistinlilere ait binaların Ayrım Duvarı'nın devamını oluşturan tel bariyerlere yakınlığı nedeniyle güvenlik tehlikesi oluşturduğunu iddia ederek yıkımına karar vermiş; mülk sahiplerine, 18 Haziran'a kadar binalarını yıkmaları için süre tanımıştı. Filistinliler, bazısı inşaat halinde olan 10 binanın yıkımının durdurulması için Yüksek Mahkemeye başvurmuş ancak mahkeme dün başvuruyu reddetmişti. Dün İsrail askeri ve polisi, erken saatlerden itibaren iş makineleri eşliğinde mahalleye gelerek yıkıma gerçekleştirdi.
Ürdün, İsrail'in dün gerçekleştirdiği yıkımı kınadı
Batı Şeria, İsrail, Ürdün, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:01 Kaynak: DHA
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