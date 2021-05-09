Ürdün'den İsral'e Mescid-i Aksa notası! Maslahatgüzar, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı - Son Dakika

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilerin evlerini tahliye etmeye zorlanması ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini protesto etmek için İsrail'in Amman Maslahatgüzarının Bakanlığa çağrıldığı kaydedildi.

"BU EYLEMLER TEHLİKELİ SONUÇLAR DOĞURUR"

Açıklamaya göre, Ürdün Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Yusuf el-Batayna, İsrailli maslahatgüzara, Mescid-i Aksa'da yaşananların uluslararası hukuku ve kentin tarihi ve hukuki statüsünü ihlal ettiğini ve bu eylemlerin derhal durdurulması gerektiğini iletti.

Batayna ayrıca, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilerin zorla evlerinden çıkarılması ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerin tehlikeli sonuçlar doğuracağını kaydetti.

ERDOĞAN ULUSLARARASI KAMUOYUNA ÇAĞRI YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İslam ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyayı İsrail'in Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e ve Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılarına karşı etkili şekilde harekete geçmeye davet ediyorum." demişti.

BM, ARAP BİRLİĞİ VE İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI TOPLANIYOR

Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Doğu Kudüs'te artan gerginliği görüşmek üzere bugün toplanacak. Arap Birliği de, Filistin'in talebi üzerine toplantı yapacak. Mısır hükümetine bağlı "Ahbar El-Yevm" gazetesinin haberine göre, toplantı Katar başkanlığında Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılacak. İslam İşbiriği Teşkilatı da daimi temsilciler düzeyinde salı günü olağanüstü toplantı düzenleyecek.

İSRAİL, DOĞU KUDÜS'TE FİLİSTİNTİLERE SALDIRMIŞTI

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail polisinin Filistinlilere dünkü müdahalesinde ise 90 kişi yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu bildirmişti. Sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etmiş, 10 kişiyi yaralamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa'ya saldıran İsrail için İslam ülkeleri ve dünyaya çağrı yaptı