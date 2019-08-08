Son Dakika Haberleri: Ürdün "İsrail'in yeni konut inşa kararını" kınadı
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Ürdün "İsrail'in yeni konut inşa kararını" kınadı

1 saat önce

Ürdün, İsrail'in Batı Şeria'da 2 bin 300 yeni konut inşasına onay vermesini kınadı.

Ürdün
Ürdün, İsrail'in Batı Şeria'da 2 bin 300 yeni konut inşasına onay vermesini kınadı.
Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail'in 2 bin 300 yeni konut inşasına onay vermesi, tek taraflı ve kınanacak bir adımdır. Uluslararası toplumun, barış çabaları ve fırsatlarını baltalayan uygulamalarına son vermesi için İsrail'e baskı yapacak bir tutum edinmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Yahudi yerleşim birimlerinin yapılması ve Filistinlilerin evlerinin yıkılmasının, işgali büyüttüğünü belirten Safedi, bu işgal bitmeden de kapsamlı barışın sağlanmasının mümkün olmadığını kaydetti.
İsrailli sivil toplum kuruluşu Barış Şimdi Hareketi tarafından önceki gün yayımlanan raporda, İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi (COGAT) bünyesindeki Sivil İdare Birimine bağlı Yüksek Planlama Kurulunun Batı Şeria'da 2 bin 300 yeni konut inşasını onayladığı belirtilmişti.
Başbakan Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki İsrail hükümeti, son dönemde işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerine hız vermiş durumda.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal boyunduruğu altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda yer alan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.
Batı Şeria, İsrail, Ürdün, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 08:20 Kaynak: AA
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