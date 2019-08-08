Ürdün "İsrail'in yeni konut inşa kararını" kınadı

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Türkiye'nin tepkisine rağmen Doğu Akdeniz'deki doğal gaz için aynı masada toplandılar

6 yıl sonra serbest kalan Filistinli genç ile annesinin duygulandıran buluşması

Denizli'de yaşanan 6 büyüklüğündeki deprem, Çardak Havalimanında birçok noktada yıkıma neden oldu