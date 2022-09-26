Ürdün, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine son vermesini istedi - Son Dakika
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Ürdün, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine son vermesini istedi

26.09.2022 12:06
Ürdün, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine son vermesini istedi

Ürdün, İsrail polisi himayesinde Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik tekrarlanan baskınlarına acilen son verilmesini istedi.

Ürdün, İsrail polisi himayesinde Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik tekrarlanan baskınlarına acilen son verilmesini istedi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heysem Ebu'l Ful tarafından yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya radikal Yahudi yerleşimciler tarafından sürdürülen ihlallere tepki gösterildi.

İsrail polislerinin himayesinde Aksa'ya yönelik yoğunlaşan ihlal ve kışkırtıcı baskınların kınandığı açıklamada, Mescid-i Aksa ve yakınındaki Müslümanlara ait vakıf olarak kabul edilen mezarlıklara yönelik kışkırtıcı uygulamalarla artan ihlallerin hem uluslararası hukuka hem de Kudüs'ün tarihi konumuna aykırı eylemler olduğu hatırlatıldı.

"Kudüs'te dini kutsallara karşı sürdürülen ihlal ve saldırılar herkesi etkileyecek gerginliğe yol açabilir" uyarısında bulunulan açıklamada, Mescid-i Aksa'nın 144 bin metrekarelik alanıyla Müslümanların ibadetine özel bir yer olduğu ve Ürdün Kudüs İslami Vakıflar İdaresince yönetildiği anımsatıldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik tüm ihlallerine hemen son vermesi talebinde bulunuldu.

Yahudi yerleşimcilerden Aksa'ya baskın

Fanatik Yahudi yerleşimciler, İbrani takvimine göre yılın ilk günü olan "Roş Aşana Bayramı" münasebetiyle sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlerken, İsrail polisi baskını protesto eden Filistinlilere müdahale etmişti.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

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Kaynak: AA

İsrail, Ürdün, Aksa, Güncel, Son Dakika

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