Ürdün İtalya'dan gelen uçuşları durdurdu - Son Dakika
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Ürdün İtalya'dan gelen uçuşları durdurdu

6 saat önce

Ürdün Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İtalya'dan gelen uçuşları durdurduklarını açıkladı.

Ürdün İtalya'dan gelen uçuşları durdurdu, System.String[]

Ürdün Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İtalya'dan gelen uçuşları durdurduklarını açıkladı.

Ürdün basınında yer alan haberlere göre, Sağlık Bakanlığı Kovid-19'un görüldüğü İtalya'dan yapılacak tüm uçuşları durdurdu.

Bakanlık, İtalya'dan gelen yabancıların ülkeye girişini yasaklarken, Ürdünlü yolcuların ise yüksek güvenlik önlemleri altında karantinaya alınacağını duyurdu.

Ürdün'de henüz koronavirüs vakasına rastlanmadı ancak muhtemel tehditlere karşı yoğun önlemler alınıyor.

İtalya, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:10 Kaynak: AA
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