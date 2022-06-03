Ürdün, Katar ve Umman Yemen'de ateşkesin 2 ay daha uzatılmasından memnun - Son Dakika
Üye Girişi

Ürdün, Katar ve Umman Yemen'de ateşkesin 2 ay daha uzatılmasından memnun

03.06.2022 13:00
Ürdün, Katar ve Umman Yemen'de ateşkesin 2 ay daha uzatılmasından memnun

Ürdün, Katar ve Umman, Yemen'de 2 Nisan'da başlayan ateşkesin 2 ay daha uzatılmasını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Ürdün, Katar ve Umman, Yemen'de 2 Nisan'da başlayan ateşkesin 2 ay daha uzatılmasını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yazılı bir açıklama paylaşıldı.

Ateşkesin uzatılmasından duyulan memnuniyetin ifade edildiği açıklamada, Birleşmiş Milletler'in (BM) Yemen krizini çözmek için sarf ettiği çabaların desteklendiği kaydedildi.

Açıklamada, uzatma kararının, Yemen'de siyasi çözüme ulaşmak için uygun ortamı hazırlamaya katkı sağlamasının umulduğu aktarıldı.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da, duyulan memnuniyet ifade edilerek, söz konusu adımın, Yemen krizine barışçıl çözüm getirmeyi kolaylaştırmasının istendiği belirtildi.

Umman Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili memnuniyet açıklaması yayınladı.

Açıklamada, Yemenli tarafların, BM'nin sarf ettiği çabalara olumlu karşılık vermesi temennileri paylaşıldı.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ile Suudi Arabistan da dün memnuniyet açıklaması yapmıştı.

Yemen'deki iç savaş ve ateşkes

Yemen'deki Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

Yemen hükümeti ve Husiler, BM girişimiyle 2 Nisan'dan itibaren 2 ay boyunca hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul etmişti. BM Özel Temsilcisi Grundberg, dün ateşkesin sona ermesine saatler kala Yemen'deki tarafların ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiklerini bildirmişti.

YORUMLAR
500
KİK ve Suudi Arabistan Yemen'de ateşkesin 2 ay daha uzatılmasından memnun KİK ve Suudi Arabistan Yemen'de ateşkesin 2 ay daha uzatılmasından memnun
Kaynak: AA

Ürdün, Katar, Yemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün, Katar ve Umman Yemen'de ateşkesin 2 ay daha uzatılmasından memnun - Son Dakika


Son Dakika
12:59 Engelsiz Yaşam Derneği'nden ödül törenine tekerli sandalye ile giden Gülşen'e şok dava!
12:56 Karısını kurşun yağmuruna tutarak katleden koca mahkemede savunma yaptı: 'Adam olsaydın da bana yetseydin' dedi
12:51 Amber Heard tazminat parası olan 15 milyon doları nasıl ödeyecek? İşte mal varlığı
12:40 Barcelona, Gerard Pique'nin emekli olmasını bekliyor! Aksi bir durum kasayı çok zorlayacak
12:37 TÜİK, enflasyon verilerini açıkladı! Madde sepeti fiyat listesini yayımlamaması dikkat çekti
12:29 Yok artık dedirten kavga! Yürüyen merdivenlerden yuvarlandılar ama ayrılmadılar
12:26 Galatasaray'da yeni rota belirlendi! Roberto Mancini için görüşmeler yapılıyor
12:23 Şarkıcı Sıla, köprücük kemiğini kırdığı için konserini iptal etti
12:21 ABD istihbaratının raporları sızdı! Putin'le ilgili suikast ve hastalık iddiaları bomba etkisi yaratacak
11:38 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL 16,50 seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 13:07:15. #1.11#
SON DAKİKA: Ürdün, Katar ve Umman Yemen'de ateşkesin 2 ay daha uzatılmasından memnun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement