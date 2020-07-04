Ürdün Kiliseler Konseyinden İsrail mahkemesinin Ortodoks Kilisesinin arazisi hakkındaki kararına... - Son Dakika

Ürdün Kiliseler Konseyinden İsrail mahkemesinin Ortodoks Kilisesinin arazisi hakkındaki kararına...

Ürdün Kiliseler Konseyi, İsrail mahkemesinin Kudüs'teki Bab el-Halil bölgesinde bulunan Ortodoks Kilisesine ait arazinin Yahudi yerleşimciler yararına satılmasını onaylamasına tepki gösterdi.

Ürdün Kiliseler Konseyi, İsrail mahkemesinin Kudüs'teki Bab el-Halil bölgesinde bulunan Ortodoks Kilisesine ait arazinin Yahudi yerleşimciler yararına satılmasını onaylamasına tepki gösterdi.

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Konseyden yapılan açıklamada, "İsrail mahkemesinin, Yahudi yerleşimcilerin çıkarına olacak şekilde Kudüs'te Bab el-Halil bölgesindeki Ortodoks Kilisesine ait bir araziye el konulmasını onaylamasını kınıyoruz." denildi.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak planına da tepki gösterilen açıklamada, planın bir "suç" olduğu belirtildi.

"İlhak planı, bu kutsal topraklarda insani olmayan bir dönem inşa ediyor ve barışa dair umutları öldürüyor." ifadesine yer verilen açıklamada, Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) herkesi tehdit eden bu tehlikeyle mücadele için iç birliğini sağlama çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, İsrail'in tek taraflı planlarının uluslararası yasaları ihlal ettiğine dikkat çekildi.

Kudüs'teki İsrail mahkemesi, 25 Haziran'da kentteki Bab el-Halil bölgesinde Ortodoks Kilisesine ait mülklerin Yahudi yerleşimleriyle ilgilenen bir derneğe satılmasını onaylamıştı.

Onay kararı, Ortodoks Kilisesinin satış sözleşmesinin iptali için yaptığı temyiz başvurusunun ardından alınmıştı.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

İsrail'de Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Bölgesel İşbirliği Bakanı Ofir Akunis, 1 Temmuz'da İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri temmuz ayı başından itibaren "ilhak" etme planının ilerleyen bir tarihe ertelendiğini belirtmişti. Plana son halinin verilmesi için İsrail ve ABD'li yetkililerin görüşmelere devam ettiğini kaydeden Akunis, planın temmuz sonunda hayata geçirilmesini beklediğini ifade etmişti.

İsrail, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 21:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdün Kiliseler Konseyinden İsrail mahkemesinin Ortodoks Kilisesinin arazisi hakkındaki kararına... - Son Dakika

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