Ürdün koronavirüsle mücadele önlemlerini artırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ürdün koronavirüsle mücadele önlemlerini artırdı - Son Dakika

Ürdün koronavirüsle mücadele önlemlerini artırdı

6 saat önce

Ürdün yönetimi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında eğitime ara verilmesi ve sınırların kapatılması gibi bir dizi önlem aldı.

Ürdün koronavirüsle mücadele önlemlerini artırdı, System.String[]

Ürdün yönetimi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında eğitime ara verilmesi ve sınırların kapatılması gibi bir dizi önlem aldı.

Ürdün haber ajansı PETRA'ya göre, Başbakan Ömer er-Rezzaz yaptığı yazılı açıklamada, ülkede kreş ve anaokulları da dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında yarından başlamak üzere iki hafta boyunca eğitime ara verildiğini duyurdu.

Eğitim Bakanlığının internet sitesinde gelecek haftadan, ulusal televizyon kanallarında ise bu haftadan başlamak üzere uzaktan eğitimin başlayacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, salı gününden itibaren bir sonraki emre kadar ticari amaçlı olanlar hariç tüm uçak seferlerinin durdurulmasına, tüm kara ve deniz sınırlarının kapatılmasına, genel katılımlı etkinliklerin, toplantıların, cami ve kiliselerdeki ibadetlerin durdurulmasına, cuma hutbesinin televizyonlardan yayınlanmasına karar verildiği aktarıldı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında hastane ve hapishane ziyaretlerinin pazardan itibaren bir sonraki emre kadar durdurulmasına, tarihi mekanların bir haftalığına kapatılmasına, spor etkinliklerinin durdurulmasına, sinema, yüzme havuzları, spor salonları ve gençlik merkezlerinin kapatılmasına karar verildi.

Ürdün Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'ta ülkede ilk kez yeni tip koronavirüs vakası tespit edildiğini duyurmuştu.

Ürdün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 08:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Beşiktaş'ın başvurusuna yanıt: Camiaları birbirine düşürmeyelim
Aile Bakanlığı koronavirüsle mücadele için yeni tedbirler içeren bir genelge yayınladı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere koronavirüs uyarısı: Çocuklar için tramvaya dönüşmesin Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi

Son Dakika Haberleri
02:23 DHA YURT BÜLTENİ - 16
02:12 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş umreden dönen vatandaşlara uyardı
02:12 Dubai şeyhinin yatına 2 milyon 200 bin liralık yakıt ikmali
02:10 Irak'ta 8 vilayet daha koronavirüs nedeniyle sınır kapılarını kapattı
02:09 Lokalde gürültü kavgası kanlı bitti 1 ölü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 03:01:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ürdün koronavirüsle mücadele önlemlerini artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]