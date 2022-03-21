Ürdün, Kovid-19 tedbirlerini gevşetiyor - Son Dakika
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Ürdün, Kovid-19 tedbirlerini gevşetiyor

21.03.2022 14:58
Ürdün, Kovid-19 tedbirlerini gevşetiyor

Ürdün, Kovid-19 tedbirlerini hafifleterek, camiler ile ibadet yerlerinde sosyal mesafe ve açık alanlarda maske kullanımı zorunluluğunu kaldırdı.

Ürdün, Kovid-19 tedbirlerini hafifleterek, camiler ile ibadet yerlerinde sosyal mesafe ve açık alanlarda maske kullanımı zorunluluğunu kaldırdı.

Hükümet Sözcüsü Faysal eş-Şebul, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayının yaklaşmasıyla Kovid-19'la alakalı bazı kısıtlamaların gevşetilmesine ilişkin düzenlemelere gidildiğini ifade etti.

Camiler ile ibadet yerlerinde sosyal mesafe ve açık alanlarda maske kullanımı zorunluğunun kaldırılması kararı alındığını aktaran Şebul, camilerde ve kapalı alanlarda maske kullanımı uygulamasının ise devam ettiğini belirtti.

Şebul, restoranlar ve düğün salonları başta olmak üzere buluşma, kutlama ve toplantıların yapıldığı mekanlarda sayı sınırlamasının da kaldırıldığını kaydetti.

Ürdün, Mart 2020'den bu yana Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla birçok tedbir almış ve kısıtlamalar getirmişti.

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Hükümet, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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