Ürdün Kralı 2. Abdullah 5 yıl sonra ilk kez Ramallah'ta (2) - Son Dakika
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Ürdün Kralı 2. Abdullah 5 yıl sonra ilk kez Ramallah'ta (2)

28.03.2022 19:34

Ürdün Kralı 2. Abdullah, 5 yıl aradan sonra ilk kez işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine geldi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, 5 yıl aradan sonra ilk kez işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine geldi.

Kral Abdullah Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve diğer Filistinli yetkililer tarafından karşılandı.

Ramallah ziyaretinde Kral Abdullah'a Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de eşlik ediyor.

Abdullah ve Abbas, "bölgedeki gelişmeleri ve Filistin topraklarındaki mevcut koşulları" ele alacak.

Ürdün Kralı 2. Abdullah son olarak 2017'de Filistin topraklarını ziyaret etmişti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah 5 yıl sonra ilk kez Ramallah'ta (2)
Ürdün Kralı 2. Abdullah 5 yıl sonra ilk kez Ramallah'ta (2)
Ürdün Kralı 2. Abdullah 5 yıl sonra ilk kez Ramallah'ta (2)

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Ürdün Kralı 2. Abdullah 5 yıl sonra ilk kez Ramallah'ta Ürdün Kralı 2. Abdullah 5 yıl sonra ilk kez Ramallah'ta Filistinliler Batı Şeria'da yerel seçimler için oy kullanıyor Filistinliler Batı Şeria'da yerel seçimler için oy kullanıyor

Batı Şeria, Filistin, İşgal, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdün Kralı 2. Abdullah 5 yıl sonra ilk kez Ramallah'ta (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ürdün Kralı 2. Abdullah 5 yıl sonra ilk kez Ramallah'ta (2) - Son Dakika
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