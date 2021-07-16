Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD'li komutanlarla bir araya geldi - Son Dakika

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie ve Özel Kuvvetler Komutanı Richard Clarke ile iki ülke arasında stratejik işbirliği konusunu görüştü.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, ABD'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında McKenzie ve Clarke ile bir araya geldi.

Açıklamada, görüşmede, askeri ve güvenlikle ilgili alanlar başta olmak üzere iki ülke arasında stratejik iş birliğini geliştirme konusu ele alındı.

Görüşmede ayrıca, bölgede yaşanan son gelişmeler ile terörle mücadelede bölgesel ve uluslararası düzeyde yürütülen çalışmalar da masaya yatırıldı.

Kral 2. Abullah'ın, 19 Temmuz'da ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelmesi bekleniyor.