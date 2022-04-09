Ürdün Kralı 2. Abdullah bel fıtığı ameliyatı için Almanya'ya gidiyor? - Son Dakika
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Ürdün Kralı 2. Abdullah bel fıtığı ameliyatı için Almanya'ya gidiyor?

09.04.2022 18:07
Ürdün Kralı 2. Abdullah bel fıtığı ameliyatı için Almanya'ya gidiyor?

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın bel fıtığı ameliyatı için yarın Almanya'ya gideceği bildirildi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın bel fıtığı ameliyatı için yarın Almanya'ya gideceği bildirildi.

Ürdün Kraliyet Divanı, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Kral 2.Abdullah'ın ameliyatının Almanya'nın Frankfurt kentindeki özel bir hastanede gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, doktorların tetkikleri ve tavsiyeleri üzerine Kral 2.Abdullah için bel fıtığı ameliyatı kararı alındığı aktarıldı.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdün Kralı 2. Abdullah bel fıtığı ameliyatı için Almanya'ya gidiyor? - Son Dakika


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