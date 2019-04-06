Son Dakika Haberleri: Ürdün Kralı 2. Abdullah: "Beraber Yaptığımız İşlerin Ortak Geleceğimizi Etkileyeceğini Hatırlayın"

Ürdün Kralı 2. Abdullah: "Beraber Yaptığımız İşlerin Ortak Geleceğimizi Etkileyeceğini Hatırlayın"

16 dakika önce

- Ürdün Kralı 2. Abdullah: "Beraber yaptığımız işlerin ortak geleceğimizi etkileyeceğini hatırlayın"AMMAN - Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Ürdün Kralı 2. Abdullah, "Beraber yaptığımız işlerin ortak geleceğimizi etkileyeceğini hatırlayın" dedi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah:
- Ürdün Kralı 2. Abdullah: "Beraber yaptığımız işlerin ortak geleceğimizi etkileyeceğini hatırlayın"

AMMAN - Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Ürdün Kralı 2. Abdullah, "Beraber yaptığımız işlerin ortak geleceğimizi etkileyeceğini hatırlayın" dedi.
Ürdün'de düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun açılışını yapan Ürdün Kralı 2. Abdullah, Ürdün'ün yüksek ekonomik imkanları olduğunu ve bu imkanların öncelik aldığını söyledi. Ürdün Kralı 2. Abdullah, sektörün imkanlarının Ürdün'ün serbest ticaret anlaşmaları ve bir milyardan fazla tüketici ile olan güçlü ticari ilişkilerine dayandığını belirterek katılımcılara "Ekonomik modelleri konuşurken, gençlere hizmet edeceğimizi ve onları nasıl hayallerine ulaştırabileceğimizi düşünmeliyiz. Çevre yönetimini konuşulurken, genelleri değil küçük faaliyetleri düşünüp öyle karar vermeliyiz. Beraber yaptığımız işlerin ortak geleceğimizi etkileyeceğini hatırlayın" dedi.
Öte yandan bu yıl foruma devlet başkanları, 50 ülkeden binden fazla iş adamı, siyasetçi, sivil toplum temsilcisi, uluslararası organizasyon, medya ve akademisyenin katılacağı enerji, kadın hakları, çevre gibi farklı konuların konuşulacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:44 Kaynak: İHA

Ürdün, İkinci Abdullah, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Geçersiz Oyların Yüzde 62'si Sayıldı! İşte Son Durum YSK İzin Verdi! TRT, Sandıkları Haber Amaçlı Görüntüleyebilecek Şişli'de Özel Halk Otobüsü, 3 Taksi ve 2 Halk Otobüsüne Çarptı! Yaralılar Var TRT, Sandık Sayımlarını Canlı Yayın İçin YSK'ya Başvurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 00:00:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ürdün Kralı 2. Abdullah: "Beraber Yaptığımız İşlerin Ortak Geleceğimizi Etkileyeceğini Hatırlayın"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]