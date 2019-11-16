Son Dakika Haberleri: Ürdün Kralı 2. Abdullah, El-Gamr bölgesini ziyaret etti
Son Dakika Güncel Ürdün Kralı 2. Abdullah, El-Gamr bölgesini ziyaret etti - Son Dakika

Ürdün Kralı 2. Abdullah, El-Gamr bölgesini ziyaret etti

6 saat önce

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Ürdün'ün hakimiyetine geçen El-Gamr bölgesini ziyaret etti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, El-Gamr bölgesini ziyaret etti, System.String[]

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Ürdün'ün hakimiyetine geçen El-Gamr bölgesini ziyaret etti.

Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah beraberinde Veliaht Prens Hüseyin'le, 1994'te yapılan anlaşma uyarınca 25 yıllığına İsrail'e kiralanan ancak geçen hafta tekrar Ürdün'e geçen El-Gamr bölgesini ziyaret etti. Kral Abdullah ile Prens Hüseyin'i, bölgeyi ziyaretinde Ürdün Genelkurmay Başkanı Yusuf el-Huneyti karşıladı.

Kral Abdullah burada bölgenin stratejik, coğrafi ve tarihi önemine ilişkin komutanlardan bilgi aldı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah geçen pazar mecliste yaptığı konuşmada, 25 yıllığına İsrail'e kiralanan El-Bakura ve El-Gamr arazilerinde kontrolün bundan böyle tamamen Ürdün'de olduğunu duyurmasının ardından bir gün sonra El-Bakura bölgesini ziyaret etmişti.

Ülkenin kuzeyindeki İrbid kentinde yer alan Ürdün Nehri'nin doğu sınırında bulunan Bakura, yaklaşık 6 bin dönüm alana sahip.

Yaklaşık 4 kilometrekarelik bir arazi olan Gamr ise Ürdün'ün güneyindeki El-Akabe kentinde ve sınır bölgesinde yer alıyor.

Sözleşmenin son tarihinin yaklaşması ülkede tartışmaları beraberinde getirmişti. Kira akdinin sonlanmasını isteyen Ürdünlüler protestolar düzenlemiş; parlamentoda onlarca milletvekili, sözleşme karşıtı bildiriye imza atmıştı. Ürdün yönetimi de geçen sene kira akdinin yenilenmeyeceğini İsrail tarafına iletmişti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 08:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ahmet Altan, gözaltı için gelen polislere "Beni çok güzel yakaladınız" demiş
Konya Büyükşehir Belediyesi'nden su ve ulaşıma yüzde 15 zam Düğünlerinin unutulmaz olmasını isteyen gelin ve damat pasta yerine çiğ köfte kesti Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücünün kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 02:59:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ürdün Kralı 2. Abdullah, El-Gamr bölgesini ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]