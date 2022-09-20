Ürdün Kralı: "Filistin-İsrail çekişmesinin barışa kavuşması hâlâ zor" - Son Dakika
Üye Girişi

Ürdün Kralı: "Filistin-İsrail çekişmesinin barışa kavuşması hâlâ zor"

20.09.2022 20:58
Ürdün Kralı: "Filistin-İsrail çekişmesinin barışa kavuşması hâlâ zor"

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin-İsrail çekişmesinde barışın hala zor olduğunu belirterek, Birleşmiş Milletler (BM) kararları doğrultusunda iki devletli çözümün hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin- İsrail çekişmesinde barışın hala zor olduğunu belirterek, Birleşmiş Milletler (BM) kararları doğrultusunda iki devletli çözümün hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Kral 2.Abdullah, New York'taki BM 77. Genel Kuruluna hitabında, "Filistin meselesinde ilerleme kaydetmenin yolunun BM kararları doğrultusunda iki devletli çözümden geçtiğini" vurguladı.

İki devletli çözümün gerçekleşmesi için tüm halkların yöneticilerine baskı kurmaları gerektiğini dile getiren Kral 2.Abdullah, "Filistin-İsrail çekişmesinin barışa kavuşması hala zor. Bu tarihi trajediyi sonlandıracak çözüm için bugüne kadar yaşanan savaşlar ve diplomatik çabalar sonuç vermedi." dedi.

Filistin meselesinde uzun yıllar önce barış sağlanmış olsaydı bölgenin, mevcut halinden çok daha farklı olabileceğine dikkati çeken Ürdün Kralı, "Aşırılık yanlılarına, işgalin zulmünü kullanma fırsatının verilmediğini hiç düşündük mü? Bu durumda kaç tane genç nesil barış ve kalkınma ortamında büyümüş olurdu?" diye konuştu.

Haziran 1967 toprakları üzerinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını öngören BM kararları doğrultusunda iki devletli çözümü hatırlatan Kral 2. Abdullah, Kudüs'teki son gelişmelere ilişkin ise şunları kaydetti:

"Halihazırda Kudüs kentinin geleceği ciddi bir endişe kaynağı olmuştur. Kudüs, dünyada milyarlarca mensubu olan semavi dinlerin kutsal gördüğü bir kenttir. Kudüs kentinin hukuksal ve tarihi konumunun baltalanması, dini bölünmelere ve uluslararası düzeyde gerginliklere neden olur. Bu nedenle de kutsal şehirde bölünme ve nefrete yer yoktur."

Ürdün'ün, Kudüs'teki Müslüman ve Hristiyanlara ait kutsallar üzerindeki vesayeti dolayısıyla, kentteki hukuksal ve tarihi konumunu korumaya bağlı kaldığının altını çizen 2. Abdullah, "Bir Müslüman lider olarak şunu söylememe müsaade edin: Kudüs başta olmak üzere bölgemizdeki Hristiyanların haklarını ve tarihi kimliklerini savunmaya bağlı kalacağız." ifadelerini kullandı.

Halihazırda Kudüs'teki Hristiyanların ve kiliselerin tehdit altında olduğunu söyleyen Ürdün Kralı, bunun kabul edilemez olduğunu ve geçmişte olduğu gibi gelecekte de Hristiyanların bölgenin bir parçası olarak kalması gerektiğini ifade etti.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya çağrı: Herkesi KKTC'yi tanımaya davet ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya çağrı: Herkesi KKTC'yi tanımaya davet ediyorum Katar Emiri, Filistin'deki 'yerleşimci işgalini' ve Suriye'deki 'uluslararası acizliği' eleştirdi Katar Emiri, Filistin'deki 'yerleşimci işgalini' ve Suriye'deki 'uluslararası acizliği' eleştirdi İsrail Başbakanı Lapid, New York'ta Ürdün Kralı 2. Abdullah'la görüştü İsrail Başbakanı Lapid, New York'ta Ürdün Kralı 2. Abdullah'la görüştü
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Filistin, İsrail, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün Kralı: 'Filistin-İsrail çekişmesinin barışa kavuşması hâlâ zor' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:49 28 yıllık faili meçhul cinayet özel ekip sayesinde aydınlatıldı! FETÖ'cü polisin olayı örtbas ettiği ortaya çıktı
10:41 Japonya'da eski Başbakan Abe'nin 11.5 milyon dolara mal olacak cenaze törenini protesto eden bir şahıs kendisini ateşe verdi
10:42 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,31 seviyesinden işlem görüyor
10:33 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic büyük savaşın yaklaştığını açıkladı: Dünya bir iki ay içinde daha önce görülmemiş bir çatışmaya girebilir
10:29 Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış 4 gün etkili olacak
10:32 Fenerbahçe, Ronaldo'nun antrenörünü Arda Güler için getiriyor!
10:21 Bilim insanlarından korkutan uyarı! Omicron'un yeni belirtisi gece ortaya çıkıyor
10:21 Derya Balta, eşi Hakan Balta'yı Tarık Çamdal ile aldattığı iddiasına sert tepki gösterdi: Hesap vereceksiniz, bunun bedeli olacak
10:09 Rusya'nın "kısmi askeri seferberlik" ilanına Ukrayna'dan yanıt: Bu karar, savaşın planlandığı gibi gitmediğini gösteriyor
10:02 Adana'da baba-oğul kavgası kanlı bitti! Biri mezarda, diğeri cezaevinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 11:04:58. #1.11#
SON DAKİKA: Ürdün Kralı: "Filistin-İsrail çekişmesinin barışa kavuşması hâlâ zor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement