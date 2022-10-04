Ürdün Kralı ile Umman Sultanı, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü - Son Dakika
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Ürdün Kralı ile Umman Sultanı, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü

04.10.2022 19:09
Ürdün Kralı ile Umman Sultanı, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık Al Said, ikili ilişkileri güçlendirmeyi, ekonomik işbirliğini genişletmeyi, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık Al Said, ikili ilişkileri güçlendirmeyi, ekonomik işbirliğini genişletmeyi, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kral Abdullah, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Umman'ın başkenti Muskat'taki El-Alem Sarayı'nda Umman Sultanı Al Said ile bir araya geldi.

Özellikle ticaret, yatırım ve sanayi alanları başta olmak üzere iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin ufkunu genişletme konusunda mutabık kalınan görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret alışverişinin seviyesinin yükseltilmesi ve Ürdün-Umman Ortak Komitesinin mümkün olan en kısa sürede toplanması gerektiği vurgulandı.

Ürdün ve Umman'daki özel sektör arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ile özellikle gıda güvenliği ve enerji alanları başta olmak üzere ortak çıkarları ilgilendiren çeşitli konularda koordinasyon ve istişarenin sürdürülmesinin öneminin vurgulandığı görüşmede, bölgesel ve uluslararası gelişmeler de ele alındı.

Görüşme sırasında Filistin meselesine değinen Kral Abdullah, adil ve meşru haklarını elde etmeleri ve iki devletli çözüm temelinde adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmaları için Filistinlilerin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Kral Abdullah, bölgedeki krizlere, halklara güvenlik ve istikrarı geri kazandıracak şekilde siyasi çözümler bulmak için çalışmak gerektiğini belirtti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Umman Sultanı Al Said'in davetlisi olarak iki günlük resmi ziyaret için bugün Muskat'a gitmişti.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Ürdün, Güncel, Son Dakika

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