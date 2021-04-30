Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın amcası Bin Talal son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın dün vefat eden amcası Muhammed bin Talal (81) toprağa verildi.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Bin Talal'ın cenaze törenine Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Veliaht Prens Hüseyin bin Abdullah başta olmak üzere sınırlı sayıda prens katıldı.

Bin Talal'ın naaşı, Kraliyet Muhafız Komutanlığı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından başkent Amman'daki Kraliyet Mezarlığı'na defnedildi.

Ürdün'deki devlet televizyonlarında cenaze törenine ilişkin canlı görüntülere yer verilmezken, orduya ait Hala Ahbar sitesinde törene dair fotoğraflar yayımlandı.

Ürdün Kraliyet Divanı dün Kral 2. Abdullah'ın amcası Muhammed bin Talal'ın vefat ettiğini duyurmuştu.

Kral Talal bin Abdullah'ın ikinci oğlu, mevcut Kral 2. Abdullah'ın babası Kral Hüseyin bin Talal'ın da kardeşi olan 1940 doğumlu Prens Muhammed bin Talal, 2 erkek çocuk babasıydı.

Bin Talal 1952-1962 yıllarında Veliaht Prens olarak görev yapmış, 1970'te Kraliyet kararıyla Ürdün Aşiretleri Konseyine başkan atanmış, 1973'te ise "Kral'ın kişisel temsilcisi" görevini üstlenmişti.