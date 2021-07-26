Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın İsrailli liderlerle görüştüğü iddiası

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi" kabul etmemesi nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu. İsrail basını, şubat ayında Savunma Bakanı Gantz'ın Kral 2. Abdullah ile gizlice görüştüğünü iddia etmişti.

''MAHMUD ABBAS İLE GÖRÜŞTÜM''

Kral 2. Abdullah'ın ABD merkezli CNN Televizyonuna verdiği röportaj, Ürdün Kraliyet Divanı tarafından yayımlandı. Bennett liderliğindeki yeni İsrail hükümetiyle Filistinliler arasında barışın sağlanmasının mümkün olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtlayan 2. Abdullah, şunları kaydetti:

"Son saldırıların ardından ( Gazze'ye yönelik saldırılar) Filistin yönetimiyle bir araya gelmem önemliydi. Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştüm. İsrail Savunma Bakanı ve Başbakanı'yla da görüşmem aynı şekilde önemliydi. Çünkü 2014'ten bu yana askıya alınan Filistin-İsrail müzakerelerini yeniden başlatmak adına herkesi diyalog masasına oturtmamız gerekiyor."

GÖRÜŞMELERİN OLUMLU GEÇTİĞİNİ BELİRTTİ

Söz konusu görüşmelerden iyimser bir intiba ile ayrıldığını belirten Ürdün Kralı, geçen haftalarda İsrail ve Filistin'den bu konuda ilerleme kaydetmeye hazır oldukları yönünde açıklamalar geldiğine işaret etti.

Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşme sürecine de değinen 2. Abdullah, İsrail'in teknolojik ve ekonomik bir güç olarak, Filistinlilerin haklarını geri vermeden mevcut durumu sürdürebilme ve Araplarla barış sözleşmeleri imzalayabilme şansından bahsetmenin, içinde pek çok sorunu barındıran yanlış bir algı olduğunu kaydetti.

Kral 2. Abdullah, "Gazze'ye yönelik son saldırı farklıydı. 1948'den beri ilk defa İsrail içinde bir savaş olduğunu hissettim. Sanıyorum ki bu, Filistin ve İsrail taraflarının, (barışın sağlanması) bu konuda bir ilerleme sağlanmaması ve Filistinlilere umut verilmemesinin doğurabileceği sonuçların farkına vardıkları andı." diye konuştu.