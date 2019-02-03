Son Dakika Haberleri: Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın İstanbul Ziyareti

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın İstanbul Ziyareti

9 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Kraliçe Rania el Abdullah'ın İstanbul ziyaretiyle ilgili twitter'den mesaj yayımladı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın İstanbul Ziyareti, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Kraliçe Rania el Abdullah'ın İstanbul ziyaretiyle ilgili twitter'den mesaj yayımladı.

Emine Erdoğan, "Ürdün Kralı II. Abdullah ve Kraliçe Rania el Abdullah ile güzel bir İstanbul akşamı geçirdik. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" notuyla fotoğraf paylaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:44 Kaynak: AA

Kraliçe Rania, Emine Erdoğan, İkinci Abdullah, İstanbul, Güncel
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