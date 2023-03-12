Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kızı Prenses İman evlendi - Son Dakika
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Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kızı Prenses İman evlendi

12.03.2023 21:04
Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kızı Prenses İman evlendi

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kızı Prenses İman, Yunan asıllı ve Venezuela doğumlu Cemil Alexander Thermioti ile evlendi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kızı Prenses İman, Yunan asıllı ve Venezuela doğumlu Cemil Alexander Thermioti ile evlendi.

Kraliyet Divanı ve resmi televizyonların yanı sıra çeşitli internet sitelerinde, kraliyet aile üyelerinin yanı sıra yerli ve yabancı konukların katılımıyla düzenlenen nikah törenine ilişkin görüntüler yayınlandı.

Beyt'ul Ürdün Sarayında düzenlenen nikah törenine, prens ve prenseslerin yanı sıra Mısır Cumhurbaşkanı'nın eşi İntisar es-Sisi gibi kraliyet ailesine yakın misafirler de katıldı.

Prenses İman'ın (27) evlendiği Thermioti'nin (29) 1994'te Venezuela'nın başkenti Karakas'ta doğduğu ve Yunan asıllı olduğu biliniyor. Thermioti şu anda ABD'nin New York kentinde yaşıyor.

Kral Abdullah'ın Hüseyin (29), İman (27), Selma (23) ve Haşim (18) olmak üzere 4 çocuğu bulunuyor.

Kaynak: AA
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