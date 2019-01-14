Ürdün Kralı 2. Abdullah Irak'ta
47 dakika önce
- Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın gelişi Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşmesi Ürdün Kralı 2. Abdullah resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi.
- Ürdün Kralı
2. Abdullah'ın gelişi
Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih
ile görüşmesi Ürdün Kralı 2. Abdullah resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak'ın başkenti Bağdat
'ta, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:00 Kaynak: AA
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