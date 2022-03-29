Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail Savunma Bakanı Gantz ile Amman'da görüştü - Son Dakika
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Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail Savunma Bakanı Gantz ile Amman'da görüştü

29.03.2022 16:33
Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail Savunma Bakanı Gantz ile Amman'da görüştü

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın, "Kudüs'teki tarihi duruma saygı gösterilmesi, ramazan ayında ibadet edenlerin özgürlüğünü garanti edecek tedbirlerin alınması" çabaları çerçevesinde İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'la Amman'da bir araya geldiği belirtildi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın, " Kudüs'teki tarihi duruma saygı gösterilmesi, ramazan ayında ibadet edenlerin özgürlüğünü garanti edecek tedbirlerin alınması" çabaları çerçevesinde İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'la Amman'da bir araya geldiği belirtildi.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre görüşme, Amman'daki El-Huseyniye Sarayı'nda gerçekleşti.

Görüşmede 2. Abdullah, kapsamlı sükunetin korunması gerektiğini, bunun da "Müslümanların Mescid-i Aksa'da ibadetlerini yerine getirme haklarına saygı gösterilmesini, ibadetten alıkoyacak olayların ve gerilimi tırmandıracak provokasyonların engellenmesini" gerekli kıldığını vurguladı.

Başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını garanti eden, iki devletli çözüm temelinde barışı sağlamaktan söz eden Kral Abdullah, barışa ulaşma şansını baltalayan tüm uygulamaların sonlandırılması gerektiğini kaydetti.

Görüşmeye, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Kraliyet Ofis Müdürü Cafer Hassan ve İstihbarat Genel Müdürü Tümgeneral Ahmed Hüsnü de katıldı.

Ramazan ayı öncesi "güvenlik" görüşmesi

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde ise Gantz'ın 2. Abdullah ile yaptığı görüşmede ramazan ayı öncesinde bölgedeki güvenlik durumunun ele alındığı kaydedildi.

Habere göre Gantz, istikrar ve sükunetin korunmasının önemi ile terör örgütü DEAŞ başta olmak üzere terörle mücadelenin gerekliliğini vurguladı.

Gantz, görüşmede ayrıca, "İsrail'in Kudüs ve Batı Şeria'da ibadet özgürlüğünü korumak için atacağı adımlar ve (Filistin ve İsrail güvenlik birimleri arasındaki) güvenlik koordinasyonunun önemini" ifade etti.

Gantz'ın Ürdün Dışişleri Bakanı ile görüşmesi

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi de İsrailli Bakan Gantz ile gün içerisinde ikili görüşme yaptı.

Safedi görüşmede, Filistin halkının ekonomik, sosyal ve yaşamsal taleplerini karşılayan siyasi ve ekonomik gerçek bir çözümden yana olduklarını aktardı.

Ürdünlü Bakan, Filistin-İsrail anlaşmazlığına çözüm bulunmasının bölgede kapsamlı barışa ulaşmanın temelini oluşturduğunu belirtti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Ramallah ziyareti kapsamında dün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmişti. Kral 2. Abdullah görüşmede, "Kudüs'teki yasal ve tarihi statüyü korumak, İslam ve Hristiyanlığın kutsallarını gözetmek" için çaba sarf ettiklerini söylemişti.

Uzmanlar, Ürdün Kralı'nın Ramallah ziyaretiyle, ramazan ayı öncesinde İsrail ile Filistin arasındaki muhtemel gerginliğin dozunu düşürmeyi amaçladığı değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Filistin, Ramazan, İsrail, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail Savunma Bakanı Gantz ile Amman'da görüştü - Son Dakika


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