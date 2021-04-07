Ürdün Kralı 2. Abdullah: Müsterih olun, ülkedeki fitne sona ermiştir

Uluslararası kamuoyunda büyük ses getiren eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin ile bazı üst düzey kişilere yönelik soruşturma açılması kararı sonrası sosyal medyada "Prens Hamza nerede?" hashtagı ile başlatılan kampanyanın ardından Ürdün Kraliyet Divanı'ndan Kral Abdullah'ın ulusa sesleniş için yaptığı yazılı bir açıklama yayınlandı.

Eski Veliaht Prens Hamza'nın ailesi ile birlikte sarayında, kendi gözetimi altında olduğunu belirten Kral Abdullah, "Müsterih olun, ülkedeki fitne sona ermiştir. Ürdün'ümüz güvenli ve istikrarlıdır. Ve Allah'ın izniyle de böyle kalmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Kral Abdullah, hiçbir şeyin, Ürdün halkı, Filistin ve Kudüs için ecdadın çizdiği yoldan kendilerini alıkoyamayacağını vurguladı.

"OLAYIN FAİLLERİ EV İÇİNDEKİ KİŞİLER"

Son günlerde olanların, ülkede yaşanan en zor günler olmadığını ancak "olayın faillerinin ev içinden kişiler olması nedeniyle" bunlardan acı, şaşkınlık ve üzüntü duyduğunu aktaran Kral Abdullah, "Öncelikli sorumluluğum Ürdün'e hizmet etmek, halkını, anayasasını ve kanunlarını korumaktır. Hiçbir şey ve hiçkimse Ürdün'ün güvenliği ile istikrarının önüne geçemez. Bu emaneti korumak için gerekli önlemleri almak gerekiyordu." ifadelerine yer verdi.

KRAL, PRENS HAMZA İLE İLGİNEMESİ İÇİN AMCASINI GÖREVLENDİRDİ

Meseleyi Haşimi Kraliyet ailesi içinde halletmek istediğini, bu kapsamda Prens Hamza konusuyla ilgilenmesi için amcası Hasan Bin Tallal'ı görevlendirdiğini belirten Kral Abdullah, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Prens Hamza, aile önünde, babalarının ve dedelerinin yolunda kalacağı, Ürdün'ün çıkarını ve yasalarını her şeyin üzerinde tutacağına dair söz verdi. Kendisi bugün ailesiyle birlikte sarayında, gözetimim altında. Diğer taraflarla ilgili de soruşturma devam ediyor. "

Kral Abdullah, ülkesinin yeni tip koronavirüs salgınının olumsuz etkilediği ekonomik sorunları bulunduğunu, ülkenin karşı karşıya kaldığı zorlukların farkında olduklarını aktardı.