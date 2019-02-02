Ürdün Kralı 2. Abdullah, Tarabya Köşkü'ne Geldi
10 dakika önce
Ürdün Kralı 2. Abdullah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek üzere saat 18.00'de Tarabya Köşkü'ne geldi.
Ürdün Kralı 2. Abdullah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek üzere saat 18.00'de Tarabya Köşkü'ne geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile akşam yemeğinde bir araya gelecek.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 06:34 Kaynak: AA
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