Son Dakika Haberleri: Ürdün Kralı 2. Abdullah, Tarabya Köşkü'ne Geldi

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Tarabya Köşkü'ne Geldi

10 dakika önce

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek üzere saat 18.00'de Tarabya Köşkü'ne geldi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek üzere saat 18.00'de Tarabya Köşkü'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile akşam yemeğinde bir araya gelecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 06:34 Kaynak: AA

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