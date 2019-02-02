Ürdün Kralı 2. Abdullah, Tarabya Köşkü'ne Geldi

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek üzere saat 18.00'de Tarabya Köşkü'ne geldi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek üzere saat 18.00'de Tarabya Köşkü'ne geldi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile akşam yemeğinde bir araya gelecek.

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