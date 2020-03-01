Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Barzani ikili ticari ilişkileri görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Barzani ikili ticari ilişkileri görüştü - Son Dakika

Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Barzani ikili ticari ilişkileri görüştü

15 dakika önce

Ürdün Kralı 2. Abdullah, resmi davet üzerine başkent Amman'a gelen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile Ürdün ve IKBY arasındaki ikili ticari ilişkileri görüştü.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, resmi davet üzerine başkent Amman'a gelen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile Ürdün ve IKBY arasındaki ikili ticari ilişkileri görüştü.

IKBY Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Barzani, Amman'daki Basman Sarayı'nda Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Ürdün Başbakanı Ömer er-Rezzaz ile basına kapalı bir araya geldi.

Açıklamada, tarafların Ürdün ve IKBY arasındaki ticari ve yatırım alanlarındaki ikili ilişkileri ele aldıkları ifade edildi.

IKBY ve Irak merkezi hükümeti ile özel ilişkilere sahip olduklarını belirten Ürdün Kralı'nın, ihtiyaç duyulan her türlü alanda Iraklılara yardım etmeye hazır olduklarını, her iki tarafın da menfaatine uyacak şekilde ticari ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini belirttiği aktarıldı.

Öte yandan IKBY Başbakanı Barzani'nin de Amman ve Erbil arasındaki ikili ticari ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptığı kaydedildi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Barzani ikili ticari ilişkileri görüştü

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Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 09:27 Kaynak: AA
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