Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Macron, bölgesel konuları görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Macron, bölgesel konuları görüştü - Son Dakika

Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Macron, bölgesel konuları görüştü

1 saat önce

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası arenadaki son gelişmeleri görüştü.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Macron, bölgesel konuları görüştü, System.String[]

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası arenadaki son gelişmeleri görüştü.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Avrupa turu kapsamında Fransa'da bulunan 2. Abdullah, başkent Paris'teki Elysee Sarayı'nda Macron ile bir araya geldi.

Kral 2. Abdullah ile Cumhurbaşkanı Macron, iki ülke arasında askeri, ekonomik ve güvenlik alanlarındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve farklı konularda koordinasyon ve istişarelerin sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Görüşmede ayrıca bölgede yaşanan krizler ve bunlara siyasi çözüm bulunması için sarf edilen çabalar ele alındı.

Filistin meselesi, Suriye ve Irak'taki olayların ele alındığı görüşmede, bölgede tansiyonun yükselmemesi için ne gerekiyorsa yapılması gerektiği kaydedildi.

Kral 2. Abdullah, salı günü Belçika ve Fransa'yı kapsayan Avrupa turuna çıkmıştı.

İkinci Abdullah, Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kulüp başkanlarını uyardı: Futbol yasası konusunda adımı kullanmayın
İmamoğlu, yüz ifadesi ekrana verilince salonu terk etti ve programın ikinci oturumuna katılmadı Bakan Çavuşoğlu, "Hakan Fidan ile Ali Memlük görüştü" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı Denizli'de karbonmonoksit zehirlenmesi! Üç kız kardeşten biri öldü

Son Dakika Haberleri
04:40 Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarına subay alımı - Son Dakika
04:38 Pakistan ABD-İran geriliminde "arabuluculuk teklif etmedi" - Son Dakika
04:16 Sultangazi'de işçi konteynerinde çıkan yangında 1 kişi öldü - Son Dakika
04:15 Sultangazi'de işçilerin kaldığı konteynerde yangın: 1 işçi yanarak öldü - Son Dakika
04:15 Sultangazi'de işçilerin kaldığı konteynerde yangın 1 işçi yanarak öldü - Son Dakika
00:24 Bakan Çavuşoğlu, "Hakan Fidan ile Ali Memlük görüştü" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
23:44 Denizli'de karbonmonoksit zehirlenmesi! Üç kız kardeşten biri öldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 04:43:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Macron, bölgesel konuları görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]