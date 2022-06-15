Ürdün Kralı Abdullah, AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile bölgesel konuları görüştü - Son Dakika
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Ürdün Kralı Abdullah, AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile bölgesel konuları görüştü

15.06.2022 20:14
Ürdün Kralı Abdullah, AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile bölgesel konuları görüştü

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kral Abdullah, ülkesini ziyaret eden Von der Leyen ile başkent Amman'daki Hüseyniye Sarayı'nda görüştü.

Filistin meselesi başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı görüşmede, iklim değişikliğinin yanı sıra çevre ve bölgesel gıda güvenliğiyle ilgili konuların da konuşulduğu belirtildi.

Görüşmede Kral Abdullah, ülkesinin Avrupa Birliği'yle olan güçlü ilişkileri çeşitli alanlarda olacak yeni iş birlikleriyle sürdürmek istediklerini ifade etti.

İsrail ile Filistin arasındaki barış sürecini canlandırma konusunda gerçek anlamda ilerlemelerin kaydedilmesi için ciddi çabalara ihtiyaç olduğunu dile getiren Abdullah, ayrıca bölgenin güven ve istikrarını etkileyen şiddet sarmalının da durması gerektiğinin altını çizdi.

Von der Leyen ise AB'nin Ürdün ile köklü ilişkilerine dikkati çekerek, Ürdün'ün bölgede ortaklıkları güçlendirme ve siyasi krizlere çözüm için üstlendiği rolü takdir etti.

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Mısır'ın yanı sıra Filistin ve İsrail'i kapsayan bölge turu kapsamında Ürdün'e geldi.

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AB'nin Filistin'e yardım fonlarını yakında serbest bırakması bekleniyor AB'nin Filistin'e yardım fonlarını yakında serbest bırakması bekleniyor
Kaynak: AA

Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Filistin, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün Kralı Abdullah, AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile bölgesel konuları görüştü - Son Dakika

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