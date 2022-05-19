Ürdün Kralı Abdullah, Arap - İsrail ilişkilerini "iki ileri iki geri" adıma benzetti

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin meselesinin çözülmediği sürece Arap ülkelerinin İsrail ile ilişkilerinin iki adım ileri iki adım geri şeklinde olacağını söyledi.

Ürdün Kraliyet Divanı tarafından yapılan açıklamada, Kral Abdullah son ABD ziyaretinde Stanford Üniversitesi'ndeki Hoover Enstitüsü tarafından yürütülen özel askeri program (Battlegrounds) kapsamında emekli General Herbert McMaster ile bir röportaj gerçekleştirdi.

Filistin meselesinin çözümünün bir alternatifinin olmadığını kaydeden Kral Abdullah röportajda, ABD başkanlarına Orta Doğu'yu görmezden gelmeleri ve sorunu çözmeye istekli olmamaları durumunda, bunun kendilerine büyük bir tehlike olarak geri döneceğini ifade ettiğini vurguladı.

Ürdün Kralı, "Arap ülkeleri ile İsrail arasında ne kadar ilişkiler kurulursa kurulsun, Filistin meselesi çözülmedikçe, bizim bakış açımızdan bu, iki adım ileri iki adım geri giden birinin durumu gibidir" dedi.

Arap ülkeleri liderleriyle bölgeyi etkileyen ve ağır yük olan sorunlara, ABD'ye gitmeden kendi kendine çözmenin yollarını tartıştıklarını kaydeden Kral Abdullah şöyle söyledi:

"Geçen aylar içerisinde bölgeye yeni bir vizyon çizmek için toplantılar düzenlendi. Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Mısır ve bazı Körfez ülkeleriyle halkları için iletişim kurmak ve bir vizyon çizmek için birbirleriyle buluşup koordine olduğunu göreceksiniz."

İran ile ilişki yöntemine dair Ürdün Kralı, "Bizler elbette ki Orta Doğu'da herkesin yeni bir başlangıcın ve ileriye gidişin bir parçası olmasını arzuluyoruz ancak güvenlik konusunda sorunlarımız var." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Suriye'nin güneyindeki varlığını bir sükunet kaynağı olarak gördüğünü belirten Kral Abdullah, bu boşluğun şimdi İranlılar ve vekilleri tarafından doldurulacağını ve maalesef ülkesinin sınırlarında tırmanışı muhtemel sorunlarla karşı karşıya olduklarını vurguladı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, resmi ziyaret için bulunduğu ABD'deki programını geçen cumartesi bitirerek ülkesine geri döndü. Ürdün Kralı, ziyareti sırasında ABD Başkanı Joe Biden bir araya gelmiş ve ülkenin askeri üst düzey yetkilileriyle görüşmeler yapmıştı.