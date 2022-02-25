Ürdün Kralı Abdullah: "BAE'nin güvenliği Ürdün'ün güvenliğidir" - Son Dakika
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Ürdün Kralı Abdullah: "BAE'nin güvenliği Ürdün'ün güvenliğidir"

25.02.2022 22:12
Ürdün Kralı Abdullah: "BAE'nin güvenliği Ürdün'ün güvenliğidir"

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Yemen'deki Husilerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik saldırılarını kınayarak, "BAE'nin güvenliğinin, ülkesinin güvenliği olduğunu" söyledi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Yemen'deki Husilerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik saldırılarını kınayarak, "BAE'nin güvenliğinin, ülkesinin güvenliği olduğunu" söyledi.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Abdullah, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayid ile Abu Dabi'de bir araya geldi.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Kral Abdullah, ülkesinin BAE'nin güvenliğini ve istikrarını tehdit eden her konuda bu ülkeyle dayanışma içinde olduğunu kaydetti.

Husilerin BAE'ye yönelik saldırılarını kınayan Ürdün Kralı, "BAE'nin güvenliği Ürdün'ün güvenliğidir." ifadelerini kullandı.

Yemen'deki Husilerin, 17 Ocak'ta BAE'nin başkenti Abu Dabi'nin Musaffah bölgesine silahlı İHA'larla düzenlediği saldırı sonucu 3 yakıt tankerinde patlama meydana gelmiş, saldırıda 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Husiler, 24 ve 31 Ocak'ta da BAE'yi hedef alan saldırılar düzenlemiş, hava savunma sistemleri tarafından imha edilen balistik füze ve İHA'lar herhangi bir can kaybına yol açmamıştı.

BAE Savunma Bakanlığı 2 Şubat'ta hava sahasını ihlal eden 3 İHA'nın imha edildiğini duyurmuştu.

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Birleşik Arap Emirlikleri, İhlas Haber Ajansı, Yemen, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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