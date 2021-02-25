Ürdün Kralı Abdullah: "Filistin-İsrail barış müzakerelerinin canlanması için katkı sağlamaya hazırız" - Son Dakika

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin ve İsrail arasında barış müzakerelerinin yeniden canlanması için sarf edilen çabalara katkı sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, ABD'deki Brookings Enstitüsü'nün "Orta Doğu ve Yeni ABD Yönetimi" başlıklı çevrimiçi konferansına katılan Kral Abdullah, Filistin meselesiyle ilgili olarak, bölgede devam eden taraflı adımların barış fırsatlarını yok edeceğini belirtti.

Abdullah, "Ürdün, iki devletli çözüm prensibine dayanan müzakerelerin yeniden canlanması için sarf edilen çabalara katkı sağlamaya hazır." dedi.

İşgal ve barışın birbirine zıt olduğuna dikkati çeken Abdullah, Filistinlilerin, 1967 sınırlarında yaşanılabilir bağımsız bir devlet kurma hakkı olduğunu vurguladı.

Barış fırsatları için yeniden ümitleri canlandırmak gerektiğini kaydeden Abdullah, bu noktada ABD'nin önemli bir rolü olduğunu söyledi.

Kral Abdullah, "İşgal, zulüm ve ırkçılık, tarihin bize kazananı olmadığını öğrettiği kavramlardır. Beraberinde yalnızca yıkım ve acı getiriyor." ifadelerini kullandı.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

Arap kamuoyunda ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve gelmesiyle barış müzakerelerinin yeniden başlayabileceği ihtimalleri gündeme geliyor.