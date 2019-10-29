Son Dakika Haberleri: Ürdün Kralı Abdullah, Kral Selman'la bölgesel konuları ele aldı
Son Dakika Güncel Ürdün Kralı Abdullah, Kral Selman'la bölgesel konuları ele aldı

Ürdün Kralı Abdullah, Kral Selman'la bölgesel konuları ele aldı

44 dakika önce

Ürdün Kralı II. Abdullah, Riyad'da Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü.

Ürdün Kralı Abdullah, Kral Selman'la bölgesel konuları ele aldı, System.String[]

Ürdün Kralı II. Abdullah, Riyad'da Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Ürdün Kralı II. Abdullah, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü. Bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Filistin konusuna da değinildi. Ürdün ve Suudi Arabistan arasında güçlü ilişkiler olduğu vurgulandı.

Ürdün Kralı, ikili ilişkilerin yanı sıra Üçüncü Suudi Yatırım Forumu'na da katıldı. Forumun önemine dikkat çeken Kral Abdullah, yeni yatırımların olması gerektiğini dile getirdi.

(Raed Mah'D Khalil Subaih/İHA)

Suudi Arabistan, İkinci Abdullah, Riyad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 03:00 Kaynak: İHA
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