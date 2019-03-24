Son Dakika Haberleri: Ürdün Kralı Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Görüştü

Ürdün Kralı Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Görüştü

8 dakika önce

Ürdün Kralı Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile görüştü.

Ürdün Kralı Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Görüştü, System.String[]
Ürdün Kralı Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile görüştü. İkili görüşmede, terörizme karşı mücadelede güç birliği, gelecek Mart'ta yapılacak Arap zirvesi konusunda görüş alışverişi yapıldığı kaydedildi.

Kral Abdullah'ın Abdulfettah Sisi ile yaptığı görüşmede Ürdün ile Mısır arasındaki dostluk ilişkileri ve bölgedeki gelişmeler ele alındı. Federal Saray'da geçen görüşmede iki ülke arasında, özellikle ekonomi ve yatırım alanında işbirliğini geliştirme, iki ülkenin çıkarlarına hizmet eden çeşitli konularda koordinasyon ve danışmanın önemine vurgu yapıldı.

Kral Abdullah ve Mısır Cumhurbaşkanı sisi, ortak Arap hareketinin desteklenmesinin önemi, Arap milletinin karşı karşıya kaldığı tehditlere karşı pozisyonlarını birleştirme konusunu görüştü. - KAHİRE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 05:04 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Ürdün, Abdulfettah El Sisi, Mısır, Politika
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