Ürdün Kralı Abdullah, Suriye rejimi lideri Esed ile telefonda görüştü - Son Dakika

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın, Suriye rejimi lideri Beşşar Esed'le telefonda görüştüğü bildirildi.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Esed'in, Kral Abdullah'ı aradığı görüşmede, "iki ülke arasındaki ilişkiler ve iş birliğini geliştirme yolları" ele alındı.

Açıklamada, Kral Abdullah'ın, "Suriye'nin egemenliğine, istikrarına, toprak bütünlüğüne ve halkını koruma çabalarına, Ürdün'ün desteğini kaydettiği" belirtildi.

Ürdün'ün başkenti Amman'da, 27 Eylül'de, Suriye rejiminden heyetlerin katılımıyla bakanlar düzeyinde toplantılar düzenlendiği duyurulmuştu.