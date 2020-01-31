Ürdün Kralı Abdullah'tan Filistin Devlet Başkanı Abbas'a destek mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ürdün Kralı Abdullah'tan Filistin Devlet Başkanı Abbas'a destek mesajı - Son Dakika

Ürdün Kralı Abdullah'tan Filistin Devlet Başkanı Abbas'a destek mesajı

6 saat önce

Ürdün Kralı 2. Abdullah, adil ve meşru haklarını elde etmesi konusunda daima Filistin halkının yanında olduğunu belirterek, Filistin davasındaki değişmez tutumunu Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a iletti.

Ürdün Kralı Abdullah'tan Filistin Devlet Başkanı Abbas'a destek mesajı, System.String[]

Ürdün Kralı 2. Abdullah, adil ve meşru haklarını elde etmesi konusunda daima Filistin halkının yanında olduğunu belirterek, Filistin davasındaki değişmez tutumunu Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a iletti.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Abdullah, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikilinin Filistin'e dair son gelişmeleri ele aldığı belirtildi.

Ürdün'ün, Filistin halkının meşru haklarını karşılayacak, kapsamlı ve kalıcı barışın sağlanması için çaba göstermeye devam edeceğini belirten Kral Abdullah, ülkesinin yeni aşamaya dair tavır belirlemek üzere Filistin başta olmak üzere Arap ülkeleriyle koordinasyon halinde olacağını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı söz barış planını açıklamasından 3 gün sonra gerçekleşen görüşmede Filistin Devlet Başkanı Abbas da Kral Abdullah'a Filistin davasını destekleme ve Filistin halkının haklarını savunma konusundaki kararlı tutumundan dolayı teşekkürlerini sundu.

Trump'ın sözde barış planı


ABD Başkanı Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:56 Kaynak: AA
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