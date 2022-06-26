Ürdün Kralı Abdullah'tan Filistin vurgusu - Son Dakika
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Ürdün Kralı Abdullah'tan Filistin vurgusu

26.06.2022 19:49
Ürdün Kralı Abdullah'tan Filistin vurgusu

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ülkesinin Filistin halkının ve davasının yanında yer aldığını ve Ürdün için "hiçbir şeyin Filistin davasından daha önemli olmadığını" söyledi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ülkesinin Filistin halkının ve davasının yanında yer aldığını ve Ürdün için "hiçbir şeyin Filistin davasından daha önemli olmadığını" söyledi.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre Kral 2. Abdullah, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile başkent Amman'daki Hüseyniye Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşme sırasında ülkesinin Filistin davasına yönelik tutumunun sabit olduğunu, Filistinlilerin adil ve meşru haklarını elde etmelerini desteklediğini vurgulayan Kral Abdullah, "Ürdün için hiçbir şey Filistin davasından daha önemli değildir." dedi.

Kral Abdullah, Filistin-İsrail çatışmasını sona erdirmenin tek yolunun, başkenti Doğu Kudüs olan 4 Haziran 1967 sınırlarında bağımsız, egemen ve yaşanabilir bir Filistin devletinin kurulmasını güvence altına alan iki devletli çözüm olduğunu belirtti.

Mescid-i Aksa'daki mevcut tarihi ve yasal statükonun korunmasının zorunlu olduğunu yineleyen Kral Abdullah, Ürdün'ün Kudüs'te Müslümanlara ve Hristiyanlara ait kutsalları korumak ve gözetmek için her türlü çabayı göstermeyi sürdürdüğüne işaret etti.

Kral Abdullah, ülkesinin, ABD tarafıyla sürekli temas halinde olduğunu ve Filistin meselesini ABD Başkanı Joe Biden'in gelecek ay bölgeye yapacağı ziyaretin gündeminin ilk sırasına koymak için çalıştığını söyledi.

Ürdün Kralı Abdullah, Filistin halkının çıkarlarını gerçekleştirmek için Filistin sorununa çözüm bulma çabalarında ilerleme olmadan bölgede ekonomik iş birliğinde ilerleme sağlanamayacağını vurguladı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas da Ürdün'ün Filistin halkının haklarını ve haklı davasını destekleme konusundaki tutumunu takdir ederek, "Ürdün nerede hazır bulunursa, Filistin davası orada her zaman vardır." diye konuştu.

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar; İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, "13-16 Temmuz'da ABD'nin İsrail'in güvenliği ve refahına sarsılmaz desteğini yinelemek ve 'KİK+3' olarak bilinen Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri, Mısır, Irak ve Ürdün'ün düzenlediği zirveye katılmak için Orta Doğu bölgesini ziyaret edeceği" bildirilmişti.

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Kaynak: AA

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