Son Dakika Haberleri: Ürdün Kralı Abdullah Türkiye'ye Geliyor

Ürdün Kralı Abdullah Türkiye'ye Geliyor

44 dakika önce

Ürdu¨n Kralı 2. Abdullah, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak 2-3 Şubat'ta Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

Ürdün Kralı Abdullah Türkiye'ye Geliyor, System.String[]
Ürdu¨n Kralı 2. Abdullah, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak 2-3 Şubat'ta Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Kral Abdullah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle, yarın Türkiye'ye gelecek.

Kral Abdullah'ın iki gün sürecek ziyareti sırasında gerçekleştirilecek göru¨şmelerde, Tu¨rkiye ile Ürdu¨n arasındaki ikili ilişkiler tu¨m boyutlarıyla gözden geçirilecek, çeşitli alanlarda iş birliğinin gu¨çlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Göru¨şmelerde, başta Filistin olmak u¨zere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında göru¨ş alışverişinde bulunulması da öngöru¨lüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:43 Kaynak: AA

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