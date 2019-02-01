Ürdün Kralı Abdullah Türkiye'ye Geliyor
44 dakika önce
Ürdu¨n Kralı 2. Abdullah, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak 2-3 Şubat'ta Türkiye'ye ziyarette bulunacak.
Ürdu¨n Kralı 2. Abdullah, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın davetlisi olarak 2-3 Şubat'ta Türkiye'ye ziyarette bulunacak.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Kral Abdullah
, Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın davetine icabetle, yarın Türkiye'ye gelecek.
Kral Abdullah'ın iki gün sürecek ziyareti sırasında gerçekleştirilecek göru¨şmelerde, Tu¨rkiye ile Ürdu¨n arasındaki ikili ilişkiler tu¨m boyutlarıyla gözden geçirilecek, çeşitli alanlarda iş birliğinin gu¨çlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Göru¨şmelerde, başta Filistin
olmak u¨zere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında göru¨ş alışverişinde bulunulması da öngöru¨lüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:43 Kaynak: AA
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