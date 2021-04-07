Ürdün Kralı Abdullah, ülkedeki krizin ardından ilk kez ulusa seslenecek - Son Dakika

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın, uluslararası kamuoyunda büyük ses getiren eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin ile bazı üst düzey kişilere yönelik soruşturma açılması kararının ardından ilk kez ulusa sesleniş konuşması yapacağı açıklandı.

Ürdün devlet televizyonunda yayımlanan haberde, Kral Abdullah'ın gün içinde ulusa sesleniş konuşması yapacağı bilgisi verildi. Haberde, konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Ürdün Kralı, ülke yönetimi tarafından "dış güçlerle ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karışmakla" suçlanan eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin olayının ardından ilk kez konuşmuş olacak.

Öte yandan Amman Başsavcısı Hasan Abdellat, yayımladığı yazılı açıklamada, Prens Hamza ve aynı suçu işlemekle suçlanan 20 kişiyle ilgili açılan soruşturmanın gizliliğini korumak için getirilen yayın yasağında iki istisnanın olduğunu belirtti.

Açıklamada, kanunlar çerçevesindeki ifade özgürlüğü ve resmi makamların konuyla ilgili yapacağı açıklamaların yayın yasağına dahil olmadığı kaydedildi.

Abdellat, dün, Prens Hamza ve aynı suçu işlemekle suçlanan 20 kişiyle ilgili soruşturmaların gizliliğini korumak için yayın yasağı getirildiğini duyurmuştu.

Ne olmuştu?

ABD merkezli Washington Post gazetesi 3 Nisan'da eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin ve 20 kişinin "ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındığını iddia etmişti.

Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti ise Prens Hamza'nın gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini açıklamıştı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, 4 Nisan'da yaptığı açıklamada, yürütülen soruşturma neticesinde Prens Hamza'nın dış güçlerle ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karıştığının ortaya çıktığını söylemişti.

Genelkurmay Başkanı'nın, Bin Hüseyin'den "ülkenin güvenliğini hedef alan faaliyetlerini durdurmasını" talep ettiğini ancak buna olumlu yanıt alamadıklarını aktaran Safedi, eski Veliaht Prens'e kanunlar çerçevesinde ve Haşimi Kraliyet ailesi kuralları uyarınca muamelede bulunulacağını kaydetmişti.

Eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin de önceki gün Kral 2. Abdullah'a bağlılığını teyit eden bir mektuba imza atmıştı.