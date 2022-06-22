Ürdün Kralı Abdullah ve Suudi Veliaht Prensi Bin Selman ikili ilişkileri görüştü - Son Dakika
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Ürdün Kralı Abdullah ve Suudi Veliaht Prensi Bin Selman ikili ilişkileri görüştü

22.06.2022 01:22
Ürdün Kralı Abdullah ve Suudi Veliaht Prensi Bin Selman ikili ilişkileri görüştü

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ülkeyi ziyaret eden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ikili iş birliğinin güçlendirilmesi imkanlarının yanı sıra, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ülkeyi ziyaret eden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ikili iş birliğinin güçlendirilmesi imkanlarının yanı sıra, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Veliaht Prens Bin Selman'ın resmi ziyareti çerçevesinde iki taraf arasındaki genişletilmiş görüşmeler başkent Amman'ın el-Huseyniye Sarayı'nda yapıldı.

Kral Abdullah ve Bin Selman, iki ülke arasındaki ilişki düzeyinden duydukları memnuniyeti belirterek tüm alanlarda daha da güçlendirilmesi konusunda kararlı olduklarını dile getirdi.

Görüşmelerde, ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi imkanları ve Suudi Arabistan Ürdün Yatırım Fonu'nun katkı sağlayacağı alanlar ele alındı.

Kral Abdullah, Suudi Arabistan'ın güvenliğini Ürdün ve bölgenin güvenliği olarak gördüklerini, Suudi Arabistan'ın maruz kaldığı tüm saldırılara karşı daimi olarak Riyad'ın yanında yer aldıklarını hatırlattı.

Bin Selman görüşmede, "Hedefimiz, Ürdün ve Suudi Arabistan'ın çıkarı adına iş birliği için yeni bir aşamaya ivme kazandırmaktır" dedi.

Ürdün'de büyük imkanlar bulunduğuna dikkati çeken Bin Selman, iki ülkenin faydalanacağı bu imkanlara yatırımlarla etkin bir katkı sağlamakta kararlı olduklarını kaydetti.

Görüşmenin sonunda Kral Abdullah, iki ülkeyi birbirine bağlayan seçkin tarihi ilişkilerin derinleştirilmesi hedefiyle, Suudi Arabistan Veliaht Prensi'ne Hüseyin bin Ali Nişanı taktı.

Bin Selman 2017'de göreve geldiğinden bu yana ilk kez Ürdün'e resmi ziyarette bulunuyor.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün Kralı Abdullah ve Suudi Veliaht Prensi Bin Selman ikili ilişkileri görüştü - Son Dakika

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