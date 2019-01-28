Son Dakika Haberleri: Ürdün Kralı Centcom Komutanı ile Görüştü

Ürdün Kralı Centcom Komutanı ile Görüştü

18 dakika önce

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel ile bir araya geldi.

Ürdün Kralı Centcom Komutanı ile Görüştü, System.String[]
Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel ile bir araya geldi.


Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kral 2. Abdullah'ın başkent Amman'daki Huseyniye Sarayı'nda ülkesini ziyaret eden CENTCOM Komutanı General Joseph Votel ve beraberindeki heyetle bir araya geldiği belirtildi.


Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile terörle mücadelede bölgesel ve uluslararası çabaların ele alındığı ifade edildi.


Ayrıca görüşmede ikili ilişkiler ve özellikle askeri alanlarda ilişkileri güçlendirme meselesinin masaya yatırıldığı kaydedildi.


Görüşmelerin ayrıntılarına ve CENTCOM Komutanı'nın ziyaret süresine ilişkin bilgi verilmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:46 Kaynak: AA

Ürdün, Amman, Merkez, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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