Son Dakika Haberleri: Ürdün Kralı II. Abdullah, Almanya Savunma Bakanı Leyen ile görüştü
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Ürdün Kralı II. Abdullah, Almanya Savunma Bakanı Leyen ile görüştü

12 dakika önce

Ürdün Kralı II. Abdullah, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ile bölgedeki gelişmeleri görüştü.

Ürdün Kralı II. Abdullah, Almanya Savunma Bakanı Leyen ile görüştü, System.String[]
Ürdün Kralı II. Abdullah, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ile bölgedeki gelişmeleri görüştü.

Ürdün Kralı II. Abdullah, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ile bir araya gelerek Orta Doğu'daki güncel gelişmeleri ve özellikle savunma alanlarında, Ürdün ve Almanya arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesini ele aldı. Kral II. Abdullah, Almanya'nın ülkesine desteğini takdir etti.

Görüşmede, özellikle Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve yatırım alanında işbirliğini geliştirme, iki ülkenin çıkarlarına hizmet eden çeşitli konularda koordinasyon ve danışmanın önemine vurgu yapıldı.

Görüşmeye, Kral'ın İletişim ve Koordinasyon Danışmanı Beşr Elhasavna, Genelkurmay Başkanı Yusuf Elhuneyti ve Almanya'nın Amman Büyükelçisi Birgita Sifker katıldı. - AMMAN
Ursula von der Leyen, İkinci Abdullah, Almanya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:19 Kaynak: İHA
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