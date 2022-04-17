Ürdün Kralı, İsrail'i Mescid-i Aksa'nın "tarihi ve yasal statükosuna saygı duymaya" çağırdı - Son Dakika
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Ürdün Kralı, İsrail'i Mescid-i Aksa'nın "tarihi ve yasal statükosuna saygı duymaya" çağırdı

17.04.2022 18:55
Ürdün Kralı, İsrail'i Mescid-i Aksa'nın "tarihi ve yasal statükosuna saygı duymaya" çağırdı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'e "Mescid-i Aksa'daki tarihi ve yasal statükoya saygı duyma, yasa dışı ve kışkırtıcı uygulamalara" son verme çağrısında bulundu.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'e "Mescid-i Aksa'daki tarihi ve yasal statükoya saygı duyma, yasa dışı ve kışkırtıcı uygulamalara" son verme çağrısında bulundu.

Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre tedavi için Almanya'da bulunan Kral Abdullah, telekonferans aracılığıyla Başbakan Bişr el-Hasavine ve diğer yetkililerin katıldığı toplantıya başkanlık etti.

Toplantıda konuşan Kral Abdullah, hükümete, İsrail'in gerginliği tırmandıran adımlarını durdurmaya yönelik bölgesel ve uluslararası temaslarını sürdürmesi, bunu başarmak için de acil ve etkili bir uluslararası tutum oluşturması talimatını verdi.

Kral Abdullah, İsrail'in Mescid-i Aksa'nın tarihi ve yasal statükosuna saygı duyması, bu durumu ihlal eden ve krizi tırmandıran tüm yasa dışı ve kışkırtıcı uygulamalarını durdurmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Ürdün Kralı, Kudüs'ü ve kutsal mekanlarını korumanın ülkesinin önceliği olmaya devam edeceğini kaydetti.

Ürdün, 1994'te İsrail'le imzaladığı Vadi Araba Anlaşması uyarınca Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul edildi. Yine 2013'te Ürdün Kralı Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında imzalanan anlaşmaya göre Kudüs ve oradaki kutsal mekanların savunulması ve vesayet hakkı Ürdün'e verildi.

Sabah namazından sonra Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail güçleri cuma gününün ardından bu sabah yine Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Filistinlileri zorla dışarı çıkarmış ve Aksa'nın kapılarını Filistinlilere kapatmıştı.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskında bazı Filistinlileri darbetmiş daha sonra fanatik Yahudi yerleşimci gruplar, polisin korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, 545 Yahudi yerleşimcinin Aksa'ya girdiğini açıklamıştı.

Fanatik Yahudiler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı dolayısıyla İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını artırıyor.

Mescid-i Aksa'da baskınlara tekbirlerle tepki göstermeye çalışan Filistinliler ise İsrail güçlerinin müdahalesine maruz kalıyor.

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İsrail, Mescit, Ürdün, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdün Kralı, İsrail'i Mescid-i Aksa'nın 'tarihi ve yasal statükosuna saygı duymaya' çağırdı - Son Dakika


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