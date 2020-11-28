Ürdün Kralı: "İsrail'in çatışmayı körükleyen tek taraflı adımlarının durması gerek" - Son Dakika

Ürdün Kralı: "İsrail'in çatışmayı körükleyen tek taraflı adımlarının durması gerek"

28.11.2020 19:29
Ürdün Kralı:

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in barış fırsatlarını yok eden ve çatışmayı körükleyen tek taraflı adımlarının durması gerektiğini belirtti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in barış fırsatlarını yok eden ve çatışmayı körükleyen tek taraflı adımlarının durması gerektiğini belirtti.

Kral Abdullah, "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" münasebetiyle Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Halkının Devredilemez Haklarının İcra Komitesi Başkanı Cheikh Niang'a gönderdiği mesajda, "İsrail'in yasa dışı yerleşim birimleri inşası, Filistin topraklarını ilhak ve Mescid-i Aksa'ya yeni bir statü dayatma çabaları gibi barış fırsatlarını yok eden, çatışmayı körükleyen tek taraflı adımlarının durması gerekli." ifadelerini kullandı.

İsrail ve Filistin arasında 2014'te duran barış müzakerelerine değinen Kral Abdullah, barış sürecindeki durgunluğu kırma çabalarına ve iki devletli çözüm temelinde barışın tesisi için ciddi ve doğrudan müzakerelere destek vermenin herkesin görevi olduğunu belirtti.

Kral Abdullah, "Barış sürecinin önünde iki seçenek var. Adil barışın tesis edilmesi ya da Filistin halkının haklarını sürekli ihlal eden çatışmanın sürmesi ve tüm barış çabalarını yok eden yasa dışı adımların devam etmesi." ifadelerine yer verdi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 29 Kasım 1977'de aldığı karar doğrultusunda, Filistin sorununun çözümüne destek vermek amacıyla 1978 yılından bu yana her yıl 29 Kasım "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" olarak kutlanıyor.

Her yıl 29 Kasım'da Filistin'le dayanışma faaliyetleri dünyanın birçok ülkesinde çeşitli şekillerde gerçekleştiriliyor.

İkinci Abdullah, Kral Abdullah, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdün Kralı: 'İsrail'in çatışmayı körükleyen tek taraflı adımlarının durması gerek' - Son Dakika


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