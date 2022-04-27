Ürdün Kralı, Kudüs'te ibadet edenlere yönelik kısıtlamaların "kabul edilemeyeceğini" belirtti - Son Dakika
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Ürdün Kralı, Kudüs'te ibadet edenlere yönelik kısıtlamaların "kabul edilemeyeceğini" belirtti

27.04.2022 23:13
Ürdün Kralı, Kudüs'te ibadet edenlere yönelik kısıtlamaların "kabul edilemeyeceğini" belirtti

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Kudüs'te ibadet edenlere yönelik kısıtlamaların yanı sıra Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmeye yönelik her türlü girişimin kabul edilemeyeceğini söyledi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Kudüs'te ibadet edenlere yönelik kısıtlamaların yanı sıra Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmeye yönelik her türlü girişimin kabul edilemeyeceğini söyledi.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah başkent Amman'daki El-Huseyniye Sarayı'nda Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la bir araya geldi.

Kral 2. Abdullah, görüşmede meselenin iki devletli çözüm temelinde adil ve kapsamlı bir barışa ulaşılması için çabaların yoğunlaştırılması ve başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması temelinde ele alınması gerektiğini yineledi.

Uluslararası topluma ve konuyla "aktif" olarak ilgilenen ülkelere çağrı yapan Kral 2. Abdullah, Kudüs'te Müslümanların ve Hristiyanların yanı sıra iki dinin kutsal mekanlarına yönelik saldırıların tekrarlanmasının önlenmesini istedi.

Kral 2. Abdullah, "Kudüs'te ibadet edenlere yönelik kısıtlamalar kabul edilemez." ifadelerini kullanarak, Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmeyi amaçlayan her türlü girişimi reddettiklerinin altını çizdi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas ise Kral 2. Abdullah'ın İsrail'in Kudüs'teki son saldırılarının durdurulması için yaptığı yoğun çabalardan övgüyle bahsetti.

Ramazan ayının İsrailli Yahudilerin Hamursuz Bayramı'na denk gelmesiyle, kutsal ayın başından bu yana Kudüs'te ve Mescid-i Aksa'da tansiyon sürekli yükseliyor.

İsrail, 23 Nisan'da Kudüs'teki Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'nde (Kutsal Kabir-Yeniden Diriliş) Hristiyanların "Kutsal Cumartesi" kutlamalarına da kısıtlamalar getirmişti.

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Mescit, Kudüs, Ürdün, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdün Kralı, Kudüs'te ibadet edenlere yönelik kısıtlamaların 'kabul edilemeyeceğini' belirtti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ürdün Kralı, Kudüs'te ibadet edenlere yönelik kısıtlamaların "kabul edilemeyeceğini" belirtti - Son Dakika
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