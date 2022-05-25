Ürdün Kralı'ndan öldürülen gazeteci Ebu Akile'ye istiklal nişanı - Son Dakika
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Ürdün Kralı'ndan öldürülen gazeteci Ebu Akile'ye istiklal nişanı

25.05.2022 23:27
Ürdün Kralı'ndan öldürülen gazeteci Ebu Akile'ye istiklal nişanı

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın İsrail tarafından öldürülen Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'ye gösterdiği cesaretten dolayı istiklal nişanı verdiği bildirildi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın İsrail tarafından öldürülen Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'ye gösterdiği cesaretten dolayı istiklal nişanı verdiği bildirildi.

Başkent Amman'daki Hüseyniye Sarayı avlusunda gerçekleştirilen 76. bağımsızlık kutlamaları sonrasında Ürdün Kraliyet Divan'ından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre Kral 2. Abdullah, İsrail tarafından öldürülen Filistinli gazeteci Ebu Akile'ye işgal altındaki topraklardan yaptığı yayınlar ve gösterdiği cesaretten dolayı birinci derece istiklal nişanı verildi.

Nişan Ebu Akile'nin ağabeyi Tarık Anton Ebu Akile'ye teslim edildi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah 15 Mayıs'ta, Şirin Ebu Akile'nin "cinayete kurban gittiğini" belirtmiş; Ebu Akile'nin ağabeyi Anton'u telefonla arayarak taziyesini iletmişti.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de 11 Mayıs'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, gazeteci Ebu Akile'nin görevi sırasında öldürülmesini şiddetle kınayarak, Ebu Akile'nin öldürülmesinden sorumlu kişilerin adalete teslim edilmesi talebinde bulunmuştu.

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak başından yaralanan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.

Ebu Akile'nin hayatını kaybettiği olayda, yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

Al Jazeera, İsrail, İşgal, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün Kralı'ndan öldürülen gazeteci Ebu Akile'ye istiklal nişanı - Son Dakika


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