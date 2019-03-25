Ürdün Kralı Romanya Ziyaretini İptal Etti

Romanya'nın büyükelçiliğini Kudüs'e taşımaya karar vermesi üzerine, Ürdün Kralı II. Abdullah, Romanya ziyaretini iptal etti.

Romanya'nın büyükelçiliğini Kudüs'e taşımaya karar vermesi üzerine, Ürdün Kralı II. Abdullah, Romanya ziyaretini iptal etti.



Romanya Başbakanı Viorica Dancila, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamıştı. Bunun üzerine, Ürdün Kralı II. Abdullah'ın, Romanya ziyaretini iptal ettiği duyuruldu. Kraliyet Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Romanya Başbakanının kararının üzerine gezinin iptal edildiği doğrulandı.



Romanya Başbakanı Dancila, Washington'daki İsrail lobisine Pazar günü düzenlediği ziyarette, Avrupa Birliği ve Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in kararına karşı gelerek, büyükelçiliği Kudüs'e taşımaya karar verdiğini açıklamıştı. - AMMAN

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Brexit Anlaşması Onaylanırsa İngiltere Başbakanı Theresa May İstifa Edecek

Mahalle Sakinlerinin Arazide Buldukları Mezar Polisi Alarma Geçirdi

Vatandaşın Gözü Önünde Çörek Otu Yağı Üretip Kilosunu 90 Liraya Satıyor

Yere Düşen 100 Lirayı Gizlice Alıp Cebine Koyan Vatandaş Gözaltına Alındı