Ürdün Kralı, Şii dini ve siyasi lider Hekim'le Irak'taki siyasi gelişmeleri görüştü - Son Dakika
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Ürdün Kralı, Şii dini ve siyasi lider Hekim'le Irak'taki siyasi gelişmeleri görüştü

23.05.2022 21:07
Ürdün Kralı, Şii dini ve siyasi lider Hekim'le Irak'taki siyasi gelişmeleri görüştü

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar Hekim ile Irak'taki siyasi gelişmeleri ele aldı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar Hekim ile Irak'taki siyasi gelişmeleri ele aldı.

Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre Ürdün Kralı, Iraklı lider Hekim'i başkent Amman'daki El-Hüseyniye Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede, iki ülkeyi ve halklarını birleştiren kardeşlik ilişkilerinin sağlamlığına vurgu yapan Kral 2. Abdullah, Irak'ın bölgenin güvenlik ve istikrarını güçlendirmedeki rolünden söz etti.

Irak'taki siyasi gelişmelere değinen Hekim ise iki ülke arasındaki ilişkiden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Hekim, Basra-Akabe petrol boru hattı ve iki ülke sınırındaki sanayi şehri başta olmak üzere ikili iş birliği projelerini desteklediğini dile getirdi.

Açıklamada, Hekim'in ziyaret nedenine ve ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmedi.

Irak'taki hükümet krizi

Irak'ta 10 Ekim 2021'de yapılan parlamento seçimlerinin üzerinden 7 ay geçmesine rağmen hükümetin kurulamamış olması ülkeyi ciddi bir krizin eşiğine getirdi.

Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar Hekim, anlaşmazlıkların sonlandırılması için 8 Nisan'da çözüm girişimi sunmuştu.

Bu girişimde Hekim, ülkedeki siyasi güçlere, ön koşul veya kısıtlama olmaksızın diyalog kurulması, meselelerin çözümlerinin tartışılması ve anayasaya uygun olarak bir başbakanı aday gösterme hakkına sahip olan büyük parlamento blokunun belirlenmesi çağrısında bulunmuştu.

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Kaynak: AA

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