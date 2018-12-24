Son Dakika Haberleri: Ürdün Kralı: "Suriye'de Durum İyiye Gidiyor"

Ürdün Kralı: "Suriye'de Durum İyiye Gidiyor"

1 saat önce

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Suriye'de durumun iyiye gittiğini söyledi.

Ürdün Kralı:
Ürdün Kralı 2. Abdullah, Suriye'de durumun iyiye gittiğini söyledi.

Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah başkent Amman'da gazetecilerle bir araya geldi.

Ülkedeki ekonomik durumun ele alındığı toplantıda Kral Abdullah, Ürdün ile Suriye arasındaki Cabir-Nasib Sınır Kapısı'nın yaklaşık 3 yıl aradan sonra ekim ayında yeniden açılmasına değindi.

Sınır kapısının açılmasının ardından ticari ilişkilerin yeniden başladığını belirten Ürdün Kralı, "İnşallah işler eski durumuna dönecek. Suriye'de durum iyiye gidiyor. Suriye'nin çok daha iyi olmasını temenni ediyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:39 Kaynak: AA

Kral Abdullah, Amman, İkinci Abdullah, Suriye, Güncel
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