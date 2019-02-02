Son Dakika Haberleri: Ürdün Kralı Tarabya'ya Geldi

Ürdün Kralı Tarabya'ya Geldi

12 dakika önce

ÜRDÜN Kralı 2. Abdullah Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geldi.

Ürdün Kralı Tarabya'ya Geldi, System.String[]
ÜRDÜN Kralı 2. Abdullah Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile akşam yemeğinde bir araya gelecek olan Kral 2. Abdullah Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geldi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 06:32 Kaynak: DHA

Politika
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