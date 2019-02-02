Ürdün Kralı Tarabya'ya Geldi

ÜRDÜN Kralı 2. Abdullah Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geldi.

ÜRDÜN Kralı 2. Abdullah Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile akşam yemeğinde bir araya gelecek olan Kral 2. Abdullah Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geldi. - İstanbul

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