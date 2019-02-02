Ürdün Kralı Tarabya'ya Geldi
12 dakika önce
ÜRDÜN Kralı 2. Abdullah Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geldi.
ÜRDÜN Kralı 2. Abdullah Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile akşam yemeğinde bir araya gelecek olan Kral 2. Abdullah Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geldi. - İstanbul
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 06:32 Kaynak: DHA
Zorla Girdiği Evde Bıçak Zoruyla Tecavüze Kalkışan Sapık, Yarı Çıplak Halde Ormanda Yakalandı
Itır Esen, Aşk Yaşadığı İddia Edilen Acun Ilıcalı'yı İzlemeye Gitti
Super Bowl`dan ABD Ekonomisine 15 Milyar Dolar Katkı Bekleniyor