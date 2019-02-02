Ürdün Kralı Tarabya'ya Geldi

Güven USTA / İstanbul DHAÜrdün Kralı 2. Abdullah Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geldi.

Güven USTA/ İstanbul DHA



Ürdün Kralı 2. Abdullah Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile akşam yemeğinde bir araya gelecek olan Kral 2. Abdullah Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geldi.

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