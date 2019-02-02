Son Dakika Haberleri: Ürdün Kralı Tarabya'ya Geldi

Ürdün Kralı Tarabya'ya Geldi

1 saat önce

Güven USTA / İstanbul DHAÜrdün Kralı 2. Abdullah Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geldi.

Güven USTA/ İstanbul DHA

Ürdün Kralı 2. Abdullah Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile akşam yemeğinde bir araya gelecek olan Kral 2. Abdullah Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 06:45 Kaynak: DHA

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